"Шахтер" будет принимать "Коньяспор" в рамках встречи Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В 5-м туре группового этапа Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с турецким "Коньяспором" на "Арене Львов", передает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.
"Оранжево-черные" набрали 12 очков в четырех матчах и заранее обеспечили себе первое место в группе Н.
Зато дебютант еврокубков "Коньяспор" (1 очко) должен выиграть оба матча, которые остались, и надеяться на потери конкурентов, чтобы продолжить борьбу в турнире. Команда Айкут Коджамана на три очка отстает от "Гента" (4), с которым встретится в последнем туре. "Брага" (5), который находится на втором месте, завершать групповой этап домашней будут встречей с "Шахтером".
В предыдущем туре Лиги Европы "Шахтер" в Бельгии взял верх над "Гентом" в результативной схватке - 5:3. Забитыми мячами отметились Марлос, Тайсон, Степаненко, Фред и Феррейра.
Стоит отметить, что поединок в Конье с местным "Коньяспором" состоялся в 1-м туре и завершился со счетом 1:0 в пользу дончан.
Примечательно, что голкипер "горняков" Андрей Пятов может занять 10-е место в списке гвардейцев клуба, если проведет 327-й матч за "оранжево-черных".
Напомним, что встреча, которую будет обслуживать шотландец Кевин Клэнси, начнется сегодня в 20:00.
Как сообщал УНН, сегодня "Заря" встретится с "Фенербахче".