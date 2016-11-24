"Шахтар" прийматиме "Коньяспор" в рамках зустрічі Ліги Європи

"Оранжево-чорні" набрали 12 очок у чотирьох матчах і заздалегідь забезпечили собі перше місце в групі Н.

Натомість дебютант єврокубків "Коньяспор" (1 очко) має виграти обидва матчі, що залишились, і сподіватися на втрати конкурентів, аби продовжити боротьбу в турнірі. Команда Айкута Коджамана на три очки відстає від "Гента" (4), з яким зустрінеться в останньому турі. "Брага" (5), що перебуває на другому місці, завершуватиме груповий етап домашньою зустріччю із "Шахтарем".

У попередньому турі Ліги Європи "Шахтар" у Бельгії взяв гору над "Гентом" в результативній сутичці - 5:3. Забитими м’ячами відзначились Марлос, Тайсон, Степаненко, Фред і Феррейра.

Варто відзначити, що поєдинок у Коньї з місцевим "Коньяспором" відбувся в 1-му турі й завершився з рахунком 1:0 на користь донеччан.

Примітно, що голкіпер "гірників" Андрій Пятов може посісти 10-те місце в списку гвардійців клубу, якщо проведе 327-й матч за "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, що зустріч, котру обслуговуватиме шотландець Кевін Кленсі, розпочнеться сьогодні о 20:00.

Як повідомляв УНН, сьогодні "Зоря" зустрінеться з "Фенербахче".