"Шахтер" попал в топ-25 самых богатых футбольных клубов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Международная организация "Soccerex Football Finance 100" огласила список самых богатых футбольных клубов мира, сообщает УНН.
В сотню лучших вошли и гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо". Причем донецкий клуб закрыл топ-25. Стоимость футболистов лидера УПЛ оценивается в 103 млн евро, инфраструктуру "оранжево-черных" оценили в 175 млн евро, а потенциальные активы владельцев - в 159 млн. Индекс "FFI" составил 0,86.
В "Динамо" эти показатели соответственно равны 67, 10 и 7 млн евро. Индекс "FFI" - 0,16. "Бело-синие" занимают 88-ю строчку.
Лидером поколения с индексом 4,21 стал английский "Манчестер Сити" за который выступает Александр Зинченко. Далее разместились:
2 - "ПСЖ" - 3,84;
3 - "Бавария" - 2,67;
4 - "Тоттенхэм" - 2,66;
5 - "Арсенал" - 2,43;
6 - "Реал" - 2,38;
7 - "Барселона" - 2,05;
8 - "Манчестер Юнайтед" - 1,99;
9 - "Ювентус" - 1,96;
10 - "Челси" - 1,89.
Отметим, что за основу исследования были взяты финансовые отчеты, представленные футбольными клубами по итогам сезона 2016/17, а также ряд других авторитетных источников среди которых УЕФА, "The Financial Times", "Bloomberg", "Yahoo Finance", "Forbes" и "Transfermarkt".
Напомним, двое новичков попали в заявку "Шахтера" на Лигу Европы.