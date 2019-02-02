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Двоє новачків потрапило до заявки "Шахтаря" на Лігу Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. ФК “Шахтар” подав та оприлюднив офіційну заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.

У списку 25 футболістів серед яких двоє зимових новачків (Соломон і Бондаренко):

воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Олег Кудрик;

захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Валерій Бондаренко, Іван Ордець, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентіньо, Марлос, Максим Малишев, Манор Соломон, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Фернандо;

нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.

Додамо, вже 14 лютого в Харкові відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” — “Айнтрахт”.

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