Двое новичков попал в заявку "Шахтера" на Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. ФК “Шахтер” подал и обнародовал официальную заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.
В списке 25 футболистов среди которых двое зимних новичков (Соломон и Бондаренко):
вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик;
защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Исмаили;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Максим Малышев, Манор Соломон, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо;
нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
Добавим, уже 14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” — “Айнтрахт”.