"Шахтар" потрапив до топ-25 найбагатших футбольних клубів світу

До сотні кращих увійшли і гранди українського футболу "Шахтар" і "Динамо". Причому донецький клуб замкнув топ-25. Вартість футболістів лідера УПЛ оцінюється в 103 млн євро, інфраструктуру "помаранчево-чорних" оцінили в 175 млн євро, а потенційні активи власників – в 159 млн. Індекс "FFI" становив 0,86.

У "Динамо" ці показники відповідно рівні 67, 10 і 7 млн євро. Індекс "FFI" - 0,16. "Біло-сині" займають 88-й рядок.

Лідером генерації з індексом 4,21 став англійський "Манчестер Сіті" за який виступає Олександр Зінченко. Далі розмістилися:

2 – "ПСЖ" - 3,84;

3 – "Баварія" - 2,67;

4 – "Тотенхем" - 2,66;

5 - "Арсенал" - 2,43;

6 - "Реал" - 2,38;

7 – "Барселона" - 2,05;

8 – "Манчестер Юнайтед" - 1,99;

9 – "Ювентус" - 1,96;

10 - "Челсі" - 1,89.

Зауважимо, що за основу дослідження взято фінансові звіти, представлені самими футбольними клубами за підсумками сезону 2016/17, а також низку інших авторитетних джерел серед яких УЄФА, "The Financial Times", "Bloomberg", "Yahoo Finance", "Forbes" та "Transfermarkt".

Нагадаємо, двоє новачків потрапило до заявки "Шахтаря" на Лігу Європи.