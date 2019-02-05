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"Шахтар" потрапив до топ-25 найбагатших футбольних клубів світу

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міжнародна організація "Soccerex Football Finance 100" оголосила список найбагатших футбольних клубів світу, повідомляє УНН.

До сотні кращих увійшли і гранди українського футболу "Шахтар" і "Динамо". Причому донецький клуб замкнув топ-25. Вартість футболістів лідера УПЛ оцінюється в 103 млн євро, інфраструктуру "помаранчево-чорних" оцінили в 175 млн євро, а потенційні активи власників – в 159 млн. Індекс "FFI" становив 0,86.

У "Динамо" ці показники відповідно рівні 67, 10 і 7 млн євро. Індекс "FFI" - 0,16. "Біло-сині" займають 88-й рядок.

Лідером генерації з індексом 4,21 став англійський "Манчестер Сіті" за який виступає Олександр Зінченко. Далі розмістилися:
2 – "ПСЖ" - 3,84;
3 – "Баварія" - 2,67;
4 – "Тотенхем" - 2,66;
5 - "Арсенал" - 2,43;
6 - "Реал" - 2,38;
7 – "Барселона" - 2,05;
8 – "Манчестер Юнайтед" - 1,99;
9 – "Ювентус" - 1,96;
10 - "Челсі" - 1,89.

Зауважимо, що за основу дослідження взято фінансові звіти, представлені самими футбольними клубами за підсумками сезону 2016/17, а також низку інших авторитетних джерел серед яких УЄФА, "The Financial Times", "Bloomberg", "Yahoo Finance", "Forbes" та "Transfermarkt".

Нагадаємо, двоє новачків потрапило до заявки "Шахтаря" на Лігу Європи.

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