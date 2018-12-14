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"Шахтер" попал в число несеяных клубов перед жребием Лиги Европы

Киев • УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. УЕФА обнародовала группы сеяных и несеяных команд перед жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы, передает УНН.

"Шахтер" попал в число несеяных клубов перед жребием Лиги Европы

12 победителей групп и четыре лучших клуба из Лиги чемпионов УЕФА получили статус сеяных среди которых и киевское "Динамо". Зато донецкий "Шахтер" стал несеянным.

Сеяные: "Арсенал", "Бенфика", "Бетис", "Челси", "Динамо" Загреб "Динамо" Киев, "Айнтрахт", "Генк", "Интер", "Байер", "Наполи", "Зальцбург", "Севилья", "Валенсия","Вильярреал","Зенит".

Несеянные: "БАТЭ", "Селтик", "Брюгге", "Фенербахче", "Галатасарай", "Краснодар", "Лацио", "Мальме", "Олимпиакос", "Рапид" Вена, "Ренн", "Славия" Прага, "Спортинг", "Шахтер", "Виктория", "Цюрих".

Отметим, что клубы, которые играли в одной группе или из одной национальной ассоциации будут разводиться по разным парам в процессе жеребьевки. О других ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой.

Напомним, "Шахтер" не сумел победить "Лион" и вылетел в Лигу Европы.

Украинские Национальные Новости

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