"Шахтар" потрапив до числа несіяних клубів перед жеребом Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. УЄФА оприлюднила групи сіяних та несіяних команд перед жеребкуванням 1/16 фіналу Ліги Європи, передає УНН.
12 переможців груп і чотири кращі клуби з Ліги чемпіонів УЄФА отримали статус сіяних серед яких і київське "Динамо". Натомість донецький "Шахтар" став несіяним.
Сіяні: "Арсенал", "Бенфіка", "Бетіс", "Челсі", "Динамо" Загреб, "Динамо" Київ, "Айнтрахт", "Генк", "Інтер", "Байєр", "Наполі", "Зальцбург", "Севілья", "Валенсія", "Вільяреал", "Зеніт".
Несіяні: "БАТЕ", "Селтік", "Брюгге", "Фенербахче", "Галатасарай", "Краснодар", "Лаціо", "Мальме", "Олімпіакос", "Рапід" Відень, "Ренн", "Славія" Прага, "Спортинг", "Шахтар", "Вікторія", "Цюріх".
Відзначимо, що клуби, які грали в одній групі або з однієї національної асоціації, будуть розводитися по різних парах у процесі жеребкування. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.
Нагадаємо, "Шахтар" не зумів перемогти "Ліон" та вилетів у Лігу Європи.