"Шахтер" усилился очередным игроком молодежной сборной Бразилии

Вингер начинал карьеру в клубе "Деспортиво Бразил", а в 2015 году стал игроком "Сан-Паулу". В январе 2018-го Маркиньос дебютировал в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу).



"Очень рад оказаться здесь! Надеюсь, что буду счастлив в "Шахтере". Я намерен всегда отдаваться на поле по максимуму, жду много побед и забитых мячей. Это великий клуб, который всегда борется только за первое место и выступает в Лиге чемпионов. Также знаю многих футболистов: Марлоса, Алана Патрика, Мораес, Додо, Фернандо, Майкона. Против некоторых я даже играл ", - отметил новичок коллектива Фонсеки.



Отметим, что авторитетный британский журнал "FourFourTwo" недавно поставил вингера Сиприано на восемьдесят седьмое место среди 100 лучших молодых игроков мирового футбола.



Как сообщал УНН, ранее состояние "Шахтера" пополнил другой игрок сборной Бразилии U-20.