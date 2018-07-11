"Шахтар" підсилився черговим гравцем молодіжної збірної Бразилії

Вінгер починав кар'єру в клубі "Деспортіво Бразил", а в 2015 році став гравцем "Сан-Паулу". У січні 2018-го Маркіньос дебютував в Лізі Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).



"Дуже радий опинитися тут! Сподіваюся, що буду щасливий в "Шахтарі". Я маю намір завжди віддаватися на полі по максимуму, чекаю багато перемог і забитих м'ячів. Це великий клуб, який завжди бореться тільки за перше місце і виступає в Лізі чемпіонів. Також знаю багатьох футболістів: Марлоса, Алана Патріка, Мораєса, Додо, Фернандо, Майкона. Проти деяких я навіть грав", - зауважив новачок колективу Фонсеки.



Відзначимо, що авторитетний британський журнал "FourFourTwo" недавно поставив вінгера Сіпріано на 87-е місце серед 100 кращих молодих гравців світового футболу.



Як повідомляв УНН, раніше стан "Шахтаря" поповнив інший гравець збірної Бразилії U-20.