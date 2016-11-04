"Шахтер" победил "Гент" и получил путевку в плей-офф Лиги Европы

В составе "горняков" голы забивали: Марлос (пенальти, 36 минута), Тайсон (41), Степаненко (45 + 3), Фред (68), Ордец (87).

Среди хозяев отличился Кулибали (1), Пербе (83) и Миличевич (89).

Таким образом, "Шахтер" продлил выигрышную серию в Лиге Европы и с 12 очками оформил досрочную путевку в плей-офф турнира. "Гент" имеет 4 очка - 3 место группы Н.

Стоит отметить, что до этого тура дончане ни разу не пропускали в нынешнем розыгрыше групповой стадии ЛЕ.

Напомним, что в домашнем поединке с "Гентом", украинский коллектив разгромил соперника со счетом 5:0.

Как сообщал УНН, в 4-м туре группового этапа Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде встретится с бельгийским "Гентом".