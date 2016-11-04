"Шахтар" переміг "Гент" і отримав путівку в плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У зустрічі 4-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА донецький “Шахтар” у квартеті Н завдав виїзної поразки бельгійському “Генту” з результатом 5:3, повідомляє УНН.
У складі “гірників” голи забивали: Марлос (пенальті, 36 хвилина), Тайсон (41), Степаненко (45+3), Фред (68), Ордець (87).
За господарів відзначився Кулібалі (1), Пербе (83) і Мілічевіч (89).
Таким чином, “Шахтар” продовжив виграшну серію у Лізі Європи та з 12 очками оформив дострокову путівку у плей-офф турніру. “Гент” має 4 очки — 3 місце групи Н.
Варто відзначити, що до цього туру донеччани жодного разу не пропускали у нинішньому розіграші групової стадії ЛЄ.
Нагадаємо, що у домашньому поєдинку з “Гентом”, український колектив розгромив суперника з рахунком 5:0.
Як повідомляв УНН, у 4-му турі групового етапу Ліги Європи донецький “Шахтар” на виїзді проведе зустріч із бельгійським “Гентом”.