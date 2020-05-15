"Шахтер" и "Реал" заинтересовались бразильским футболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Двадцатилетний бразильский полузащитник "Фламенго" Юри Сезар привлек к себе внимание донецкого "Шахтера", передает УНН со ссылкой на сайт "O Dia".
Сезар, который относится к наиболее талантливым игрокам нового поколения исполнителей "Фламенго", привлек внимание "Шахтера", а также мадридского "Реала" и итальянского "Удинезе".
Пока не было ни одного официального трансферного предложения по футболисту. Однако представители клуба наблюдали за ситуацией с 20-летним спортсменом.
Заметим, что сумма отступных за игрока составляет 50 млн евро. Контракт 20-летнего футболиста, который сейчас выступает по аренде за "Форталезу", действует с "Фламенго" до 2023 года.