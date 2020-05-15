"Шахтар" і "Реал" зацікавились бразильським футболістом

Сезар, який відноситься до найбільш талановитих гравців останнього покоління виконавців "Фламенго", привернув увагу "Шахтаря", а також мадридського "Реалу" та італійського "Удінезе".

Поки що не було жодної офіційної трансферної пропозиції по футболісту. Однак представники клубу спостерігали за ситуацією з 20-річним спортсменом.

Зауважимо, що сума відступних за гравця становить 50 млн євро. Контракт 20-річного футболіста, який наразі виступає по оренді за "Форталезу", діє з "Фламенго" до 2023 року.