Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Винницкий гроссмейстер Сергей Федорчук занял третье место на этапе Гран-при Франции - "15e Rencontres du Cap", который состоялся в городе Кап-д'Агд, сообщает УНН со ссылкой на Украинские шахматы.
Наш земляк набрал 7 очков из 9-ти возможных, разделил 2-6 места и стал третьим по дополнительным коэффициентом.
Также высокие результаты показали украинцы Владимир Онищук (Ивано-Франковск) и Евгения Долуханова (Харьков) - разделение 7-17 места с 6,5 очка. Особенно стоит отметить Долуханов, которая показала лучший результат среди женщин.
Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 179 спортсменов.
Напомним, что Федорчук побеждал на соревнованиях в Испании.