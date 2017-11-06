Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56899 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124401 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105868 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108490 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107037 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100226 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105152 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102485 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145497 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116370 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

Киев  •  УНН

 • 17618 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Винницкий гроссмейстер Сергей Федорчук занял третье место на этапе Гран-при Франции - "15e Rencontres du Cap", который состоялся в городе Кап-д'Агд, сообщает УНН со ссылкой на Украинские шахматы.

Наш земляк набрал 7 очков из 9-ти возможных, разделил 2-6 места и стал третьим по дополнительным коэффициентом.

Также высокие результаты показали украинцы Владимир Онищук (Ивано-Франковск) и Евгения Долуханова (Харьков) - разделение 7-17 места с 6,5 очка. Особенно стоит отметить Долуханов, которая показала лучший результат среди женщин.
Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 179 спортсменов.

Напомним, что Федорчук побеждал на соревнованиях в Испании.

Украинские Национальные Новости

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