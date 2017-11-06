Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

Наш земляк набрал 7 очков из 9-ти возможных, разделил 2-6 места и стал третьим по дополнительным коэффициентом.

Также высокие результаты показали украинцы Владимир Онищук (Ивано-Франковск) и Евгения Долуханова (Харьков) - разделение 7-17 места с 6,5 очка. Особенно стоит отметить Долуханов, которая показала лучший результат среди женщин.

Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 179 спортсменов.

Напомним, что Федорчук побеждал на соревнованиях в Испании.