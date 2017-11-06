Шахіст Федорчук став призером етапу Гран-Прі Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук посів третє місце на етапі Гран-прі Франції – "15e Rencontres du Cap", який відбувся у місті Кап-д'Агд, повідомляє УНН з посиланням на Українські шахи.
Наш земляк набрав 7 очок з 9-ти можливих, поділив 2-6 місця і став третім за додатковим коефіцієнтом.
Також високі результати показали українці Володимир Онищук (Івано-Франківськ) і Євгенія Долуханова (Харків) - поділ 7-17 місця з 6,5 очка. Особливо варто відзначити Долуханову, яка показала найкращий результат серед жінок.
Варто відзначити, що у змаганнях взяли участь 179 спортсменів.
Нагадаємо, що Федорчук перемагав на змаганнях в Іспанії.