Шахіст Федорчук став призером етапу Гран-Прі Франції

Наш земляк набрав 7 очок з 9-ти можливих, поділив 2-6 місця і став третім за додатковим коефіцієнтом.

Також високі результати показали українці Володимир Онищук (Івано-Франківськ) і Євгенія Долуханова (Харків) - поділ 7-17 місця з 6,5 очка. Особливо варто відзначити Долуханову, яка показала найкращий результат серед жінок.

Варто відзначити, що у змаганнях взяли участь 179 спортсменів.

Нагадаємо, що Федорчук перемагав на змаганнях в Іспанії.