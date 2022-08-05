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Шабаш на крови и костях: оккупанты устроили концерт на "Азовстали"

Киев • УНН

 • 114056 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские оккупанты устроили концерт на заводе "Азовсталь" в захваченном Мариуполе.  Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет, информирует УНН.

Детали

"Так выглядит настоящий шабаш на крови и костях. российские оккупанты и их пособники устроили "концерт" на территории "Азовстали". Одинокий гитарист развлекал рашистов на фоне разрушенного меткомбината", – говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что обошлось без гражданско-принудительных зрителей.

"Для окончательной картины осталось дождаться представления в разрушенном драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", – написал он.

Напомним

Вице-премьер рф марат хуснуллин в интервью росСМИ заявил, что на месте "Азовстали" российские оккупанты планируют сделать "технопарк".

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