Шабаш на крови и костях: оккупанты устроили концерт на "Азовстали"

Детали

"Так выглядит настоящий шабаш на крови и костях. российские оккупанты и их пособники устроили "концерт" на территории "Азовстали". Одинокий гитарист развлекал рашистов на фоне разрушенного меткомбината", – говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что обошлось без гражданско-принудительных зрителей.

"Для окончательной картины осталось дождаться представления в разрушенном драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", – написал он.

Напомним

Вице-премьер рф марат хуснуллин в интервью росСМИ заявил, что на месте "Азовстали" российские оккупанты планируют сделать "технопарк".