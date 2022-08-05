Шабаш на крові та кістках: окупанти влаштували концерт на "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські окупанти влаштували концерт на заводі "Азовсталь" у захопленому Маріуполі. Про це в Telegram повідомила Маріупольська міська рада, інформує УНН.
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"Так виглядає справжній шабаш на крові та кістках. російські окупанти та їх посібники влаштували "концерт" на території "Азовсталі". Одинокий гітарист розважав рашистів на фоні зруйнованого меткомбінату", – ідеться у повідомленні.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що обійшлося без цивільно-примусових глядачів.
"Для остаточної картини залишилося дочекатися вистави у зруйнованому драматичному театрі і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", – написав він.
Нагадаємо
Віцепрем'єр рф марат хуснуллін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що на місці "Азовсталі" російські окупанти планують зробити "технопарк".