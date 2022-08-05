Шабаш на крові та кістках: окупанти влаштували концерт на "Азовсталі"

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"Так виглядає справжній шабаш на крові та кістках. російські окупанти та їх посібники влаштували "концерт" на території "Азовсталі". Одинокий гітарист розважав рашистів на фоні зруйнованого меткомбінату", – ідеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що обійшлося без цивільно-примусових глядачів.

"Для остаточної картини залишилося дочекатися вистави у зруйнованому драматичному театрі і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", – написав він.

Нагадаємо

Віцепрем'єр рф марат хуснуллін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що на місці "Азовсталі" російські окупанти планують зробити "технопарк".