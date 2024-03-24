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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  33938 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  107554 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  188440 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  174795 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  174781 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  171829 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140137 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  305478 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127298 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138308 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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21 марта 2024, 11:56  •  305478 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  271671 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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20 марта 2024, 10:44  •  320163 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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18 марта 2024, 18:47  •  414157 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

С приходом теплой погоды возрастает опасность укусов клещей для домашних животных, поэтому для защиты животных рекомендуются регулярные обработки в виде таблеток, капель, ошейников и спреев в различных комбинациях, а в случае укуса - обращение к ветеринару, поскольку клещи могут переносить опасные инфекции, такие как бабезиоз и боррелиоз.

Общество •   •  33938 просмотра
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов

В Харькове почти все дома имеют водоснабжение, около 60% подключены к отоплению, и около 40% имеют электричество, восстановленное после российских атак, по словам мэра города.

Общество •   •  10405 просмотра
В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов

Сообщение о бомбе на борту самолета в "шереметьево" оказалось шуткой со стороны пассажирки - росСМИ

Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту пассажирка сказала экипажу, что у нее в рюкзаке бомба. Вылет рейса задержали на час.

Новости Мира •   •  9150 просмотра
Сообщение о бомбе на борту самолета в "шереметьево" оказалось шуткой со стороны пассажирки - росСМИ

российские военные дважды неудачно штурмовали плацдарм украинских войск в Крынках - Силы обороны Юга

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" противник совершил неудачные штурмы украинских позиций вблизи Крынок и Роботино, понес потери и отступил.

Война •   •  12355 просмотра
российские военные дважды неудачно штурмовали плацдарм украинских войск в Крынках - Силы обороны Юга

куйбышевский НПЗ в рф приостановил работу после атаки беспилотников

куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в самарской области россии приостановил работу после атаки беспилотников 23 марта, в результате которой была повреждена установка АВТ-4 и остановлен производственный цикл.

Война •   •  13407 просмотра
куйбышевский НПЗ в рф приостановил работу после атаки беспилотников

СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту "шереметьево" пассажирка заявила, что в ее ручной клади находится бомба.

Новости Мира •   •  12492 просмотра
СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин провел день в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны, обсудив оборонную ситуацию и основные потребности.

Война •   •  16432 просмотра
Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны

российская железная дорога в оккупированном Приазовье будет уязвимой для украинского оружия - британская разведка

россия продолжает строить железную дорогу на оккупированных украинских территориях до Крыма, но она проходит через районы, уязвимые для украинских ударов с большого расстояния, говорится в отчете британской разведки.

Война •   •  17702 просмотра
российская железная дорога в оккупированном Приазовье будет уязвимой для украинского оружия - британская разведка

Среди координаторов атак на Одесскую область обнаружили сына военного - Кипер

Служба безопасности Украины обнаружила сына военнослужащего среди координаторов нападений в Одесской области, несмотря на то, что его отец служит на фронте и был ранен на войне.

Война •   •  18733 просмотра
Среди координаторов атак на Одесскую область обнаружили сына военного - Кипер

В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова

Военная разведка подготовилась к обороне Харькова, доставив в город оружие и боеприпасы до начала вторжения, создав тайники и вооружив местных добровольцев, численность которых превысила все ожидания.

Война •   •  19219 просмотра
В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова