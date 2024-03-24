Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

С приходом тепла в Украине растет опасность со стороны клещей для домашних любимцев. Ветеринарный врач Эдуард Котляров, рассказал УНН, как уберечь животных и, что делать в случае укуса клещом.

Детали

Первое, что надо учесть это то, что клещи на самом деле являются угрозой для животных не только в теплый период года, как все считают весной, летом и осенью, на самом деле это проблема круглый год. В городах температура выше, чем в лесах и селах, и есть места, где они нагреваются и они могут просыпаться и зимой. Они живут не по календарю, а по температуре окружающей среды. Поэтому, если им где-то тепло, плюс у нас зимой часто бывает достаточно высокая температура, то они могут нападать на животных и зимой, так же как и весной. Да, весна - это более активный период угрозы для животных - рассказал Котляров.

Он отметил, для того, чтобы обеспечить животных от укусов клещей необходимо проводить регулярные обработки.

Это должны быть обработки круглый год. Если мы говорим о собаках, то в период активности клещей лучшими будут комбинированные обработки. Это могут быть таблетки, капли на холку, спреи, ошейники. Самый лучший способ в период активности клещей, то есть на весну, это комбинировать: капли и таблетки, или таблетки и ошейники, или спреи и капли. То есть в разных комбинациях. Это будет лучше всего. Очень важно не реже, чем указано в инструкции препарата - добавил Котляров.

По его словам, если есть высокий риск заражения, например, постоянные походы в лес, на природу, то и чаще можно обрабатывать домашних любимцев, но насколько чаще - это уже по рекомендации ветеринара.

Обычно капли наносятся не реже, чем раз в четыре недели. Ошейники должны обязательно касаться шеи животного, то есть именно кожи. Они не могут просто болтаться сверху на шерсти. Тогда они не дают эффекта. Спреи могут смываться, или их очень часто наносят недостаточно. Поэтому пользоваться спреями не всегда лучший вариант. Это больше дополнительный вариант. Таблетки являются достаточно эффективными и то, что они как-то плохо влияют на печень это миф. Поэтому на это не стоит обращать внимания и можно смело пользоваться, если ваш ветеринар позволяет это делать - отмечает врач.

Ветеринарный врач также рассказал, что делать в случае укуса собаки или кота.

Во-первых, надо понимать было ли животное обработано предварительно или нет. Если животное было обработано с помощью таблетированного средства, то это нормально, если клещи присасываются, умирают, засыхают и отпадают. Это нормальный механизм работы таблетки. В любом случае лучшее, что можно сделать, это показаться ветеринару, который при необходимости проведет диагностику. Если нет возможности обратиться к ветеринару, то можно попробовать сделать это самостоятельно. Для этого есть специальные средства, которые помогают поддеть и достать клеща. Можно сделать и руками. С помощью постепенного его вращения и подтягивания - добавляет ветврач.

Также не стоит клеща мазать маслом, как это делают некоторые, ведь это не поможет.

"Они на самом деле питаются кровью. У них голова полностью находится в коже, поэтому масло никак не спасет", - отмечает врач.

Котляров также объяснил чем опасен укус клещей для домашних любимцев.

Клещи переносят достаточно много различных инфекций. Чаще всего, то это бабезиоз - самая частая болезнь, которая без лечения довольно часто приводит к почти часто к летальному исходу. И даже иногда с лечением не всегда удается вылечить животное. Но это зависит от особенностей иммунитета и конкретного вида клеща. Также и в наших широтах и там где теплее в последнее время и боррелиоз начинает встречаться, который тоже может быть достаточно опасной инфекцией, которая поражает многие органы и системы и тоже может быть угрозой для жизни животного - отметил врач.

Кроме того, он рассказал, что коты тоже могут быть жертвами нападения клещей.

"Поэтому котов обязательно, те что ходят на улицу, нужно обрабатывать таким же способом, как и собак. Те, что не ходят на улицу, все равно есть риск занести клеща домой на одежде или обуви, поэтому их периодически надо обрабатывать, но уже конкретные схемы должен посоветовать ветеринар", - резюмировал ветврач.

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