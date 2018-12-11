Сейм Литвы призвал помочь Украине с подготовкой к переговорам о вступлении в ЕС

"Резолюция сейма поддерживает укрепление присутствия НАТО в Черном море, призывает страны ЕС и страны-члены НАТО расширить и ужесточить санкции против России, а также расширить и углубить сотрудничество с Украиной путем укрепления ее обороноспособности, оказания помощи в проведении реформ и обеспечении того, чтобы к 2027 году Украина была должным образом готова к запуску переговоров о вступлении в ЕС", - пишет издание.

Отмечается, что в документе, принятом литовским сеймом, есть обращение к государствам-членам ЕС и НАТО, ООН, ОБСЕ, Совету Европы и ПАСЕ с призывом принять все меры, чтобы помешать России совершать агрессию против Украины и ее территориальной целостности и незаконно аннексированного Крыма, милитаризацию Азовского моря.

Как сообщал УНН, литовские парламентарии предлагают перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые Россия должна выполнить, а в случае их невыполнения применить "куда более эффективные и широкие санкции", которые, в частности распространяются на газовый, нефтяной и финансовый сектора, включая и исключение России из системы SWIFT".