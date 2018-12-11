Сейм Литви закликав допомогти Україні з підготовкою до переговорів про вступ в ЄС

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сейм Литви у понеділок ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС і НАТО розширити і посилити санкції проти Росії, а також поглибити співпрацю з Україною шляхом надання допомоги в реформах і забезпечити, щоб до 2027 році держава була готовою до запуску переговорів про вступ до ЄС, передає УНН з посиланням на LRT.