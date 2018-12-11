Сейм Литви закликав допомогти Україні з підготовкою до переговорів про вступ в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сейм Литви у понеділок ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС і НАТО розширити і посилити санкції проти Росії, а також поглибити співпрацю з Україною шляхом надання допомоги в реформах і забезпечити, щоб до 2027 році держава була готовою до запуску переговорів про вступ до ЄС, передає УНН з посиланням на LRT.
"Резолюція сейму підтримує зміцнення присутності НАТО в Чорному морі, закликає країни ЄС і країни-члени НАТО розширити і посилити санкції проти Росії, а також розширити і поглибити співпрацю з Україною шляхом зміцнення її обороноздатності, надання допомоги в проведенні реформ і забезпеченні того, щоб до 2027 році Україна була належним чином готова до запуску переговорів про вступ до ЄС", - пише видання.
Зазначається, що у документі, ухваленому литовським сеймом, є звернення до держав-членів ЄС і НАТО, ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ПАРЄ із закликом вжити всіх заходів, щоб перешкодити Росії чинити агресію проти України та її територіальної цілісності і незаконно анексованого Криму, мілітаризації Азовського моря.
Як повідомляв УНН, литовські парламентарі пропонують перейти від реагування на випади Росії до перерахування конкретних дій, які Росія повинна виконати, а у разі їхнього невиконання застосувати "куди більш ефективні і широкі санкції", які, зокрема поширюються на газовий, нафтовий і фінансовий сектори, включаючи і виключення Росії з системи SWIFT".