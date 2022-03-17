Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию о бесполетной зоне над Украиной

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"Сейм Литовской Республики единогласно принял резолюцию с призывом к ООН немедленно принять меры для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее

Парламент Эстонии обратился к странам ООН с призывом закрыть небо над Украиной.

Представители Запада ранее отвергали возможность закрытия неба над Украиной, так как это, по их мнению, может привести к "эскалации" ситуации – российского вторжения в суверенное государство.