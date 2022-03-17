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19:03 • 61968 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111738 просмотра

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Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию о бесполетной зоне над Украиной

Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию о бесполетной зоне над Украиной

Киев • УНН

 • 89119 просмотра

КИЕВ.17 марта. УНН. Литовский Сейм единогласно поддержал резолюцию по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, сообщили в сейме в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сейм Литовской Республики единогласно принял резолюцию с призывом к ООН немедленно принять меры для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее

Парламент Эстонии обратился к странам ООН с призывом закрыть небо над Украиной.

Представители Запада ранее отвергали возможность закрытия неба над Украиной, так как это, по их мнению, может привести к "эскалации" ситуации – российского вторжения в суверенное государство.

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