Сейм Литви одноголосно підтримав резолюцію щодо безпольотної зони над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Литовський Сейм одноголосно підтримав резолюцію щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, повідомили у сеймі у Twitter, пише УНН.
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"Сейм Литовської Республіки одноголосно ухвалив резолюцію із закликом до ООН негайно вжити заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирного населення", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Парламент Естонії звернувся до країн ООН із закликом закрити небо над Україною.
Представники Заходу раніше відкидали можливість закриття неба над Україною, адже це, на їхню думку, може призвести до "ескалації" ситуації - російського вторгнення в суверенну державу.