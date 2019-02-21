"Севилья" установила рекорд плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Андалузская "Севилья" установила новое достижение в истории проведения Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на Twitter GracenoteLive.
По информации источника, испанская команда уже 16 раз проходила двухматчевую стадию плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы. Данный показатель стал лучшим в истории Лиги Европы.
Ранее испанская команда разделяла лидерство с мадридским "Атлетико" у которого осталось 15 побед в двухматчевых противостояниях плей-офф ЛЕ.
Напомним, что успех "Севильи" произошел в матчах 1/16 финала соревнований против римского "Лацио".