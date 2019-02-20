Іспанський клуб став першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи

Римлянам після домашнього фіаско 0:1 необхідно було відіграватися, але в середині тайму андалузці вийшли вперед. Оборонці “орлів” дали завдати дальнього пострілу Сарабії, кіпер Стракоша відбив м’яч перед собою, проте Бен Йеддер переправив ігровий снаряд в порожню сітку воріт.

В середині другої половини команди обмінялися грубими діями: у складі “Лаціо” вилучення отримав Марушич, а у “Севільї” Васкес. На 78 хвилині Сарабія встановив остаточний рахунок 2:0 і 3:0 за підсумком двох баталій.

Зауважимо, що у цьому сезоні “Севілья” виграла всі 7 домашніх поєдинків у євро кубках.

Крім того додамо, усі інші поєдинки 1/16 фіналу ЛЄ пройдуть завтра.