Іспанський клуб став першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Іспанська “Севілья” у матчі з двома вилученнями перемогла “Лаціо” на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.

Римлянам після домашнього фіаско 0:1 необхідно було відіграватися, але в середині тайму андалузці вийшли вперед. Оборонці “орлів” дали завдати дальнього пострілу Сарабії, кіпер Стракоша відбив м’яч перед собою, проте Бен Йеддер переправив ігровий снаряд в порожню сітку воріт.

В середині другої половини команди обмінялися грубими діями: у складі “Лаціо” вилучення отримав Марушич, а у “Севільї” Васкес. На 78 хвилині Сарабія встановив остаточний рахунок 2:0 і 3:0 за підсумком двох баталій.

Зауважимо, що у цьому сезоні “Севілья” виграла всі 7 домашніх поєдинків у євро кубках.

Крім того додамо, усі інші поєдинки 1/16 фіналу ЛЄ пройдуть завтра.

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