Испанский клуб стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Испанская “Севилья” в матче с двумя удалениями победила “Лацио” на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
Римлянам после домашнего фиаско 0:1 необходимо было отыгрываться, но в середине тайма андалузцы вышли вперед. Защитники “орлов” дали нанести дальний выстрел Сарабия, кипер Стракоша отбил мяч перед собой, однако Бен Йеддер переправил игровой снаряд в пустую сетку ворот.
В середине второй половины команды обменялись грубыми действиями: в составе “Лацио” удаление получил Марушич, а у “Севильи” Васкес. На 78 минуте Сарабия установил окончательный счет 2:0 и 3:0 по сумме двух баталий.
Заметим, что в этом сезоне “Севилья” выиграла все 7 домашних поединков в еврокубках.
Кроме того добавим, все остальные поединки 1/16 финала ЛЕ пройдут завтра.