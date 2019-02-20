Испанский клуб стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы

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7 марта, 15:45 • 126938 просмотра

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Испанская “Севилья” в матче с двумя удалениями победила “Лацио” на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.

Римлянам после домашнего фиаско 0:1 необходимо было отыгрываться, но в середине тайма андалузцы вышли вперед. Защитники “орлов” дали нанести дальний выстрел Сарабия, кипер Стракоша отбил мяч перед собой, однако Бен Йеддер переправил игровой снаряд в пустую сетку ворот.

В середине второй половины команды обменялись грубыми действиями: в составе “Лацио” удаление получил Марушич, а у “Севильи” Васкес. На 78 минуте Сарабия установил окончательный счет 2:0 и 3:0 по сумме двух баталий.

Заметим, что в этом сезоне “Севилья” выиграла все 7 домашних поединков в еврокубках.

Кроме того добавим, все остальные поединки 1/16 финала ЛЕ пройдут завтра.

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