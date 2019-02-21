"Севілья" встановила рекорд плей-оф Ліги Європи

За інформацією джерела, іспанська команда вже 16 разів проходила двоматчеву стадію плей-оф другого за престижністю клубного турніру Європи. Даний показник став найкращим в історії Ліги Європи.

Раніше іспанська команда поділяла лідерство із мадридським "Атлетіко" у якого залишилось 15 перемог у двоматчевих протистояннях плей-оф ЛЄ.

Нагадаємо, що успіх "Севільї" стався у матчах 1/16 фіналу змагань проти римського "Лаціо".