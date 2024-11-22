Северокорейские советники в российской форме замечены в Мариуполе - CNN

Во временно оккупированный Мариуполь прибыли северокорейские технические советники, сообщил в пятницу CNN источник в органах безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Как сказал источник, цель их визита непонятна. Впрочем добавил, что северокорейские чиновники были одеты в российскую форму. Их прибытие расширяет присутствие российского союзника на линии фронта.

Северокорейские войска в Мариуполе по-прежнему отделены от российских подразделений, которым они оказывают поддержку, сказал источник. В то время как другие иностранные бойцы в российских рядах влились в подразделения, добавил источник, северокорейцы содержатся отдельно - со своими помещениями и питанием.

Источник также сообщил, что недавние украинские ракетные удары на территории россии были направлены на высокопоставленного северокорейского генерала, однако пока непонятно, был ли убит командир.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть из 11 тыс. военнослужащих КНДР уже участвовали против ВСУ. По словам Президента, если мир не отреагирует на привлечение северокорейских войск россией, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента.