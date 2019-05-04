Сестры Музычук проведут очную встречу на старте турнира претенденток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Москве состоялась жеребьевка шахматного турнира претенденток на звание чемпионки мира, который состоится в Казани, сообщает УНН со ссылкой на сайт FIDE.
Среди восьми участниц присутствуют и две украинки — Анна и Мария Музычук, которые и встретятся в очном противостоянии в рамках первого тура.
Также борьбу за победу примут четыре россиянки Валентина Гунина, Екатерина Лахно (экс-украинка), Александра Горячкина и Александра Костенюк, а также грузинка Нана Дзагнидзе и китаянка Тан Чжуньи.
В рамках формата турнира состоятся поединки каждая с каждой в два круга, то есть 14 туров. Украинское дерби пройдет в первом и восьмом турах.
Победительница встретится в матче за корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
Примечательно, что турнир пройдет с 29 мая по 19 июня, а его призовой фонд достигнет 200 тыс. евро.