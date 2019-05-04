Сестри Музичук проведуть очну зустріч на старті Турніру претенденток
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Москві відбулося жеребкування шахового Турніру претенденток на звання чемпіонки світу, що відбудеться у Казані, повідомляє УНН з посиланням на сайт FIDE.
Серед восьми учасниць присутні і дві українки — Ганна та Марія Музичук, які і зустрінуться в очному протистоянні в рамках першого туру.
Також боротьбу за перемогу візьмуть чотири росіянки Валентина Гуніна, Катерина Лахно (екс-українка), Олександра Горячкіна і Олександра Костенюк, а також грузинка Нана Дзагнідзе і китаянка Тан Чжуньі.
В рамках формату турніру відбудуться поєдинки кожна з кожною в два кола, тобто 14 турів. Українське дербі відбуватиметься у першому та восьмому турах.
Переможниця зустрінеться в матчі за корону з чинною чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь.
Примітно, що турнір триватиме з 29 травня по 19 червня, а його призовий фонд сягатиме 200 тис. євро.