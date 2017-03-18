Сестры Киченок победили на теннисном турнире в Шэньчжэне

Сестры Киченок в решающем матче за 73 минуты победили Эри Хозуми из Японии и россиянку Валерию Савиных с результатом 2: 0 (6: 4, 6: 4).

Сестры Киченок реализовали 4 из 7 брейкпойнтов, при этом отыграв 2 из 4 на своих геймах.

Отметим, что уже вторую неделю подряд наши теннисистки дошли до финала на соревнованиях ITF. Если на турнире в Чжухае украинки уступили в решающем матче, то в Шэньчжэне оформили победу.

Добавим также, в текущем сезоне уже успели получить новые титулы победителей теннисных турниров - Ольгa Савчук (WTA Хобарт), Алексaндр Долгополов (АТР Буэнос-Айрес), Елинa Свитолина (WTA Тайвань, Дубай) и Леся Цуренкo (WTA Акапулько).