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Сестри Кіченок тріумфували на тенісному турнірі в Шеньчжені

Сестри Кіченок тріумфували на тенісному турнірі в Шеньчжені

Київ • УНН

 • 10686 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок стали переможницями в парному розряді турніру ITF в китайському Шеньчжені, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Сестри Кіченок у вирішальному матчі за 73 хвилини перемогли Ері Хозумі з Японії та росіянку Валерію Савіних з результатом 2:0 (6:4, 6:4).

Сестри Кіченок реалізували 4 з 7 брейкпойнтів, при цьому відігравши 2 з 4 на своїх геймах.

Зазначимо, що вже другий тиждень поспіль наші тенісистки дійшли до фіналу на змаганнях ITF. Якщо на турнірі в Чжухаї українки поступилися у вирішальному матчі, то в Шеньчжені оформили перемогу.

Додамо також, у поточному сезоні вже встигли здобути нові титули переможців тенісних турнірів — Ольгa Савчук (WTA Хобарт), Алексaндр Долгополов (АТР Буенос-Айрес), Елінa Світоліна (WTA Тайвань, Дубай) та Леся Цуренкo (WTA Акапулько).

Українські Національні Новини

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