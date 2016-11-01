Сестра Н.Савченко дала показания в суде относительно главаря "ЛНР" И.Плотницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, первого ноября Вера Савченко дала показания в суде относительно главаря террористической организации "ЛНР" И.Плотницкого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Сегодня, 1 ноября, в судебном заседании по делу главаря террористической организации "ЛНР" И.Плотницкого начался допрос свидетелей и потерпевших, заявленных государственным обвинителем - прокурором отдела прокуратуры города Киева.
В частности, в судебном заседании первой свои показания дала сестра Н.Савченко Вера, которая сообщила суду обстоятельства похищения и незаконной переправки последней через границу Украины в Российскую Федерацию, а также подтвердила причастность И.Плотницкого и других лиц к совершению этих преступлений.
Кроме того, как соучастника похищения сестры Вера Савченко отметила так называемого начальника контрразведки террористической организации ЛНР Владимира Громова.
На следующем заседании, которое состоится 10 ноября в 17:00, запланировали допрос Н.Савченко и ее матери.
В ведомстве отметили, что И.Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Н.Савченко.
Напомним, 31 августа коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении И.Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.