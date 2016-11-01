Сестра Н.Савченко дала покази у суді щодо ватажка “ЛНР” І. Плотницького
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, першого листопада Віра Савченко дала покази у суді щодо ватажка терористичної організації “ЛНР” І. Плотницького. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Сьогодні, 1 листопада, у судовому засіданні стосовно ватажка терористичної організації “ЛНР” І. Плотницького розпочався допит свідків та потерпілих, заявлених державними обвинувачем — прокурором відділу прокуратури міста Києва.
Зокрема, у судовому засіданні першою свої покази надала сестра Н.Савченко Віра, яка повідомила суду обставини викрадення та незаконного переправлення останньої через кордон України до Російської Федерації, а також підтвердила причетність І. Плотницького та інших осіб до вчинення цих злочинів.
Крім того, як співучасника викрадення своєї сестри Віра Савченко зазначила так званого начальника контррозвідки терористичної організації ЛНР Володимира Громова.
На наступному засіданні, яке відбудеться 10 листопада о 17:00, заплановано допит Н. Савченко та її матері.
У відомстві зазначили, що І. Плотницький звинувачується у вчиненні терористичного акту, захопленні заручників та викраденні старшого лейтенанта Збройних Сил України Н. Савченко.
Нагадаємо, 31 серпня колегія суддів Подільського райсуду м. Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно І. Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.