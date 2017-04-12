Сессия горсовета Днепра не открылся из-за баталий в зале
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 12 апреля. УНН. 12 апреля депутаты Днепровского городского совета собрались на 19-ю очередную сессию. Избранники не смогли перейти к рассмотрению вопросов повестки дня из-за отсутствия кворума и беспорядок в зале. На сессию зарегистрировались 32 народных избранника. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
Более часа в сессионном зале продолжались депутатские баталии, которые мешали начала работы. Депутаты заблокировали трибуну, началась потасовка. Народные избранники не могли поделить микрофон на трибуне, выкрикивали обвинения в коррупции, а затем перешли к поздравлениям с днем рождения и даже решились курить прямо в сессионном зале.
Мэр объявил перерыв сессии.
Напомним, ранее УНН сообщал, что председатель Луцкой РГА избил депутата.