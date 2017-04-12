Сессия горсовета Днепра не открылся из-за баталий в зале

Более часа в сессионном зале продолжались депутатские баталии, которые мешали начала работы. Депутаты заблокировали трибуну, началась потасовка. Народные избранники не могли поделить микрофон на трибуне, выкрикивали обвинения в коррупции, а затем перешли к поздравлениям с днем ​​рождения и даже решились курить прямо в сессионном зале.

Мэр объявил перерыв сессии.

Напомним, ранее УНН сообщал, что председатель Луцкой РГА избил депутата.