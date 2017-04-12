Сесія міськради Дніпра не відкрилася через баталії в залі

Понад годину в сесійній залі тривали депутатські баталії, які заважали початку роботи. Депутати заблокували трибуну, зчинилася штовханина. Народні обранці не могли поділити мікрофон на трибуні, вигукували звинувачення в корупції, а згодом перейшли до привітань з днем народження та навіть наважилися палити просто в сесійній залі.

Міський голова оголосив перерву сесії.

Нагадаємо, 12 квітня УНН повідомляв, що голова Луцької РДА побив депутата.