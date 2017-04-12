Сесія міськради Дніпра не відкрилася через баталії в залі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 12 квітня. УНН. 12 квітня депутати Дніпровської міської ради зібралися на 19-ту чергову сесію. Обранці не змогли перейти до розгляду питань порядку денного через відсутність кворуму та безлад у залі. На сесію зареєструвалися 32 народних обранці. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради.
Понад годину в сесійній залі тривали депутатські баталії, які заважали початку роботи. Депутати заблокували трибуну, зчинилася штовханина. Народні обранці не могли поділити мікрофон на трибуні, вигукували звинувачення в корупції, а згодом перейшли до привітань з днем народження та навіть наважилися палити просто в сесійній залі.
Міський голова оголосив перерву сесії.
Нагадаємо, 12 квітня УНН повідомляв, що голова Луцької РДА побив депутата.