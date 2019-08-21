Августовские цены на газ надо оставлять на следующий отопительный сезон - Гройсман

"Я считаю, что цены на газ в августе приемлемы и могут быть использованы в следующий отопительный сезон. Поскольку весь газ уже почти закачанный по ценам, которые находятся сегодня на своем почти минимуме", - сказал Гройсман.

По его словам, этому правительству удалось заставить Нафтогаз снизить цену на 25%, и это началось уже с 1 мая 2019 года.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Так, Нафтогаз рассчитал цену газа для нужд населения на август на уровне 4653,54 грн за тысячу кубометров.