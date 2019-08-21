Серпневі ціни на газ треба залишати на наступний опалювальний сезон - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ціни на газ в серпні є прийнятними, і їх можна використовувати в наступний опалювальний сезон. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на засіданні Кабінету міністрів України 21 серпня, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що ціни на газ в серпні є прийнятними і можуть бути використані в наступний опалювальний сезон. Оскільки весь газ вже майже закачаний по цінах, які знаходяться сьогодні на своєму майже мінімумі", - сказав Гройсман.
За його словами, цьому уряду вдалося змусити Нафтогаз знизити ціну на 25%, і це почалося вже з 1 травня 2019 року.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Так, Нафтогаз розрахував ціну газу для потреб населення на серпень на рівні 4653,54 грн за тисячу кубометрів.