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Серпневі ціни на газ треба залишати на наступний опалювальний сезон - Гройсман

Серпневі ціни на газ треба залишати на наступний опалювальний сезон - Гройсман

Київ • УНН

 • 11807 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ціни на газ в серпні є прийнятними, і їх можна використовувати в наступний опалювальний сезон. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на засіданні Кабінету міністрів України 21 серпня, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, що ціни на газ в серпні є прийнятними і можуть бути використані в наступний опалювальний сезон. Оскільки весь газ вже майже закачаний по цінах, які знаходяться сьогодні на своєму майже мінімумі", - сказав Гройсман.

За його словами, цьому уряду вдалося змусити Нафтогаз знизити ціну на 25%, і це почалося вже з 1 травня 2019 року.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Так, Нафтогаз розрахував ціну газу для потреб населення на серпень на рівні 4653,54 грн за тисячу кубометрів.

Українські Національні Новини

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