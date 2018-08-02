Пенсии за август профинансированы на 3,4%

"2 августа 2018 года Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц. В первый день финансирования на выплату пенсий направлено 1 млрд 28,5 млн грн, что составляет 3,4% месячной потребности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Фонде, выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков будет осуществляться с 4 по 25 августа.

Как сообщил вице-премьер Павел Розенко, по итогам расследования относительно задержки выплат пенсий в июле предстоит выяснить реальную причину этой ситуации. В частности нужно выяснить, почему Пенсионный фонд, который вовремя обратился за предоставлением денег, их не получил.

Напомним, людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, могут повысить пенсии уже в этом году. Однако это станет возможным при условии наличия ресурса в Пенсионном фонде.