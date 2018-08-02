Серпневі пенсії профінансовано на 3,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пенсійний фонд спрямував на виплату серпневих пенсій 1 млрд 28,5 млн грн, що становить 3,4 % місячної потреби, передає УНН з посиланням на повідомлення ПФУ.
“2 серпня 2018 року Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за поточний місяць. У перший день фінансування на виплату пенсій спрямовано 1 млрд 28,5 млн грн, що становить 3,4 % місячної потреби”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили у Фонді, виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватиметься з 4 по 25 серпня.
Як повідомив віце-прем’єр Павло Розенко, за підсумками розслідування щодо затримки виплат пенсій у липні має бути з’ясована реальна причина цієї ситуації. Зокрема потрібно з’ясувати, чому Пенсійний фонд, який вчасно звернувся за наданням грошей, їх не отримав.
Нагадаємо, людям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, можуть підвищити пенсії вже цього року. Проте це стане можливим за умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді.