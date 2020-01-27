Серия А: "Лацио" и "Рома" свели вничью "Римское дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В одной из центральных баталий 21 тура итальянской Серии А произошло “римское дерби” — “Рома” принимала “Лацио”, передает корреспондент УНН.
Вратари клубов стали главными антигероями первого тайма. Сначала ложный выход из ворот Стракоша стоил “орлам” пропущенного гола — головой от Эдина Джеко. Впоследствии смешной гол случился в рамку “Ромы”. Кипер Пау Лопес при подаче с углового дважды кулаками подвел мяч в воздух прямо у штанги, после чего Ачерби подставил ногу и игровой снаряд влетел в сетку — 1:1.
До перерыва также игрок “Ромы” попал в штангу ворот соперника, а в начале следующей половины рефери назначил пенальти в сторону “орлов”, но с помощью системы VAR отменил свое решение. “Рома” больше времени находилась на половине поля номинальных гостей, но Стракоша несколько раз спасал свою команду. В результате мировое 1:1.
Добавим, что победная 11-матчевая серия “Лацио” в чемпионате Италии закончилась, однако подопечные Индзаги идут 3-ми (46 очков) и всего на два балла отстают от “Интера” имея игру в запасе. “Рома” с 39 баллами четвертая.