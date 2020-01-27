Серія А: "Лаціо" та "Рома" звели внічию "Римське дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У одній із центральних баталій 21 туру італійської Серії А відбулося “римське дербі” — “Рома” приймала “Лаціо”, передає кореспондент УНН.
Воротарі клубів стали головними антигероями першого тайму. Спочатку помилковий вихід з воріт Стракоши коштував “орлам” пропущеного голу — головою від Едіна Джеко. Згодом кумедний гол стався у рамку “Роми”. Кіпер Пау Лопес при подачі з кутового двічі кулаками підбив м’яч у повітря прямо біля штанги, після чого Ачербі підставив ногу та ігровий снаряд влетів у сітку — 1:1.
До перерви також гравець “Роми” поцілив у стійку воріт суперника, а на початку наступної половини рефері призначив пенальті в бік “орлів”, але за допомогою системи VAR відмінив своє рішення. “Рома” більше часу перебувала на половині поля номінальних гостей, але Стракоша кілька разів рятував власну команду. Як наслідок мирова 1:1.
Додамо, що переможна 11-матчева серія “Лаціо” в чемпіонаті Італії закінчилася, проте підопічні Індзагі йдуть 3-ми (46 очок) і всього на два бали відстають від “Інтера” маючи гру в запасі. “Рома” з 39 балами четверта.