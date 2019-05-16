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Сергей Токарев: на Книжном Арсенале ЛакіБукс представит подростковую книгу о мусоре

Сергей Токарев: на Книжном Арсенале ЛакіБукс представит подростковую книгу о мусоре

Киев  •  УНН

 • 15829 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Книжные благотворители ЛакіБукс готовят к презентации и бесплатному распространению по библиотекам Украины две новые научно-популярные книги для подростков. Одну из них, "Книгу о мусоре", авторы лично представят на Книжном Арсенале. Об этом рассказал инициатор проекта ЛакіБукс, соучредитель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, передает УНН.

"Идея этой книги родилась больше года назад. Мы вместе с Галиной Ткачук проводили воркшоп для школьников по написанию детской научно-популярной книги. За месяц плодотворного сотрудничества с подростками была выбрана тема, волнующая молодежь, были очерчены проблемы и варианты их решения. За год все наработки были структурированы и сформированы в полноценную книгу для подростков, написанную самими подростками вместе с Галиной Ткачук", – рассказал Сергей Токарев.

Соавторами писательницы стали восемь киевских школьников – Александра Гома, Сергей Колядич, Анна Терещук, Анастасия Сахно, Карина Пархоменко, Никита Суботовский, Анна Березовская и Андрей Добровольский.

"Во время воркшопа ребята учились писать, редактировать и иллюстрировать книги. В качестве темы вместе с Галиной Ткачук выбрали экологию. А в процессе работы сузили направление к проблеме мусора. "Книга о мусоре" демонстрирует насколько плодотворным было сотрудничество", – отметил Сергей Токарев.

В аннотации к изданию написано, что это книга "о том, что мы выносим из нашего дома в мусорных пакетах и выбрасываем в бак. Или, в лучшем случае, в несколько различных баков. О том, что встречает нас, когда мы приходим на пикник в лес. О том, что проплывает мимо нас в реке или в море. И о том, что может заполонить всю нашу планету. Проще говоря, эта книга о мусоре – такой удивительной вещи, которую очень легко создать, но от которой невероятно трудно избавиться".

Иллюстрации для книги подготовил Антон Селлеший. Само издание выходит в львовском Видавництві Старого Лева. Сергей Токарев уверяет, что после презентации на Книжном Арсенале "Книга о мусоре", как и все другие издания ЛакіБукс, будет бесплатно распространена по детским библиотекам Украины.

Также инициатор проекта рассказал о еще одной новинке ЛакіБукс, которая готовится к выходу – это книга японского автора Масао Морита "Как математик превратился в муравья". Издание впервые переводится на украинский язык и рассказывает историю ученого, который удивительным образом превращается в муравья, но и в новом для себя образе продолжает дело всей своей жизни – размышления над природой математики и чисел.

"Это издание проект ЛакіБукс выбрал во время поездки на детскую книжную выставку в Болонье. Там книга о математике-муравье получила очень высокие положительные отзывы экспертов, и мы решили, что маленькие украинцы обязательно должны с ней познакомиться. Книга подойдет для самых маленьких читателей, которые только начинают осваивать удивительный мир математики, и для всех тех, кто давно в него погрузился, но ищет свежий взгляд и вдохновение", – уверен Сергей Токарев.

Проект ЛакіБукс дебютировал на Книжном Арсенале 2017. За два года существования проект Сергея Токарева, Рустама Гильфанова, компании Lucky Labs и благотворительного фонда "Я Майбутнє України" пополнил фонды более 200 библиотек различных регионов Украины и бесплатно распространил более 5000 украиноязычных книг для подростков в жанре нон-фикшн.

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