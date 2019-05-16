Сергій Токарєв: на Книжковому Арсеналі ЛакіБукс презентує підліткову книгу про сміття

ukru
22 березня, 17:51 • 52099 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 103131 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 89116 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 90454 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 70692 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 98242 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149779 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167242 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154277 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241769 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
73 %
756 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 58879 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 37650 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 25503 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 30918 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 25319 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158779 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241769 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206029 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191062 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157841 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49682 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 46110 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63224 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40993 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75618 перегляди
Актуальне
Сергій Токарєв: на Книжковому Арсеналі ЛакіБукс презентує підліткову книгу про сміття

Сергій Токарєв: на Книжковому Арсеналі ЛакіБукс презентує підліткову книгу про сміття

Київ • УНН

 • 15829 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Книжкові благодійники ЛакіБукс готують до виходу та безкоштовного розповсюдження українськими бібліотеками дві нові науково-популярні книги для підлітків. Одну з них, “Книжку про сміття” автори особисто презентують на Книжковому Арсеналі. Про це розповів ініціатор проекту ЛакіБукс, співзасновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв, передає УНН.

“Ідея цієї книги народилася більше року тому. Ми разом із Галиною Ткачук проводили воркшоп для школярів з написання дитячої науково-популярної книги. За місяць плідної співпраці з підлітками була обрана тема, що хвилює молодь, були окреслені проблеми та варіанти їх вирішення. За рік всі напрацювання були структуровані, та сформовані в повноцінну книгу для підлітків, написану самими підлітками разом з Галиною Ткачук”, - розповів Сергій Токарєв.

Співавторами письменниці стали вісім київських школярів – Олександра Гома, Сергій Колядич, Ганна Терещук, Анастасія Сахно, Каріна Пархоменко, Микита Суботовський, Ганна Березовська та Андрій Добровольський.

“Під час воркшопу хлопці та дівчата вчилися писати, редагувати та ілюструвати книжки. В якості теми разом із Галиною Ткачук обрали екологію. А в процесі роботи звузили напрямок до проблеми сміття. “Книжка про сміття” демонструє, якою плідною була співпраця”, - відзначив Сергій Токарєв.

В анотації до видання написано, що це книга “про те, що ми виносимо з нашого помешкання у сміттєвих пакетах і викидаємо у бак. Або, у найкращому разі, в кілька різних баків. Про те, що зустрічає нас, коли ми приходимо на пікнік до лісу. Про те, що пропливає повз нас у річці або в морі. І про те, що може заполонити всю нашу планету. Простіше кажучи, ця книжка про сміття — таку дивовижну річ, яку дуже легко створити, але якої неймовірно важко позбутися”.

Ілюстрації для книги підготував Антон Селлешій. Саме видання виходить у львівському Видавництві Старого Лева. Сергій Токарєв запевнює, що після презентації на Книжковому Арсеналі “Книжка про сміття”, як і всі інші видання ЛакіБукс, буде безкоштовно розповсюджена дитячими бібліотеками України.

Також ініціатор проекту розповів про ще одну новинку ЛакіБукс, що готується до виходу – це книга японського автора Масао Моріта "Як математик перетворився на мурашку". Видання вперше перекладається українською мовою та розповідає історію вченого, який дивовижним чином перетворюється на мурашку, але і у новій для себе подобі продовжує справу всього свого життя - розмірковування над природою математики і чисел.

“Це видання проект ЛакіБукс обрав під час поїздки на дитячу книжкову виставку у Болонії. Там книга про мураху-математика отримала дуже високі схвальні відгуки експертів, і ми вирішили, що маленькі українці обов'язково мають із нею познайомитись. Книга підійде для найменших читачів, що тільки починають опановувати дивовижний світ математики, та усіх тих, хто давно у нього поринув, та потребує свіжого погляду та натхнення”, – впевнений Сергій Токарєв.

Проект ЛакіБукс бере свій початок на Книжковому Арсеналі 2017. За два роки існування проект Сергія Токарєва, Рустама Гільфанова, компанії Lucky Labs та благодійного фонду “Я Майбутнє України” поповнив фонди більше 200 бібліотек різних регіонів України та безкоштовно розповсюдив більше 5000 україномовних книжок для підлітків у жанрі нон-фікшн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,067.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,998.24