Сергій Токарєв: на Книжковому Арсеналі ЛакіБукс презентує підліткову книгу про сміття

“Ідея цієї книги народилася більше року тому. Ми разом із Галиною Ткачук проводили воркшоп для школярів з написання дитячої науково-популярної книги. За місяць плідної співпраці з підлітками була обрана тема, що хвилює молодь, були окреслені проблеми та варіанти їх вирішення. За рік всі напрацювання були структуровані, та сформовані в повноцінну книгу для підлітків, написану самими підлітками разом з Галиною Ткачук”, - розповів Сергій Токарєв.

Співавторами письменниці стали вісім київських школярів – Олександра Гома, Сергій Колядич, Ганна Терещук, Анастасія Сахно, Каріна Пархоменко, Микита Суботовський, Ганна Березовська та Андрій Добровольський.

“Під час воркшопу хлопці та дівчата вчилися писати, редагувати та ілюструвати книжки. В якості теми разом із Галиною Ткачук обрали екологію. А в процесі роботи звузили напрямок до проблеми сміття. “Книжка про сміття” демонструє, якою плідною була співпраця”, - відзначив Сергій Токарєв.

В анотації до видання написано, що це книга “про те, що ми виносимо з нашого помешкання у сміттєвих пакетах і викидаємо у бак. Або, у найкращому разі, в кілька різних баків. Про те, що зустрічає нас, коли ми приходимо на пікнік до лісу. Про те, що пропливає повз нас у річці або в морі. І про те, що може заполонити всю нашу планету. Простіше кажучи, ця книжка про сміття — таку дивовижну річ, яку дуже легко створити, але якої неймовірно важко позбутися”.

Ілюстрації для книги підготував Антон Селлешій. Саме видання виходить у львівському Видавництві Старого Лева. Сергій Токарєв запевнює, що після презентації на Книжковому Арсеналі “Книжка про сміття”, як і всі інші видання ЛакіБукс, буде безкоштовно розповсюджена дитячими бібліотеками України.

Також ініціатор проекту розповів про ще одну новинку ЛакіБукс, що готується до виходу – це книга японського автора Масао Моріта "Як математик перетворився на мурашку". Видання вперше перекладається українською мовою та розповідає історію вченого, який дивовижним чином перетворюється на мурашку, але і у новій для себе подобі продовжує справу всього свого життя - розмірковування над природою математики і чисел.

“Це видання проект ЛакіБукс обрав під час поїздки на дитячу книжкову виставку у Болонії. Там книга про мураху-математика отримала дуже високі схвальні відгуки експертів, і ми вирішили, що маленькі українці обов'язково мають із нею познайомитись. Книга підійде для найменших читачів, що тільки починають опановувати дивовижний світ математики, та усіх тих, хто давно у нього поринув, та потребує свіжого погляду та натхнення”, – впевнений Сергій Токарєв.

Проект ЛакіБукс бере свій початок на Книжковому Арсеналі 2017. За два роки існування проект Сергія Токарєва, Рустама Гільфанова, компанії Lucky Labs та благодійного фонду “Я Майбутнє України” поповнив фонди більше 200 бібліотек різних регіонів України та безкоштовно розповсюдив більше 5000 україномовних книжок для підлітків у жанрі нон-фікшн.