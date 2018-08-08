Сергей Соболев: Манафорт мог помогать Януковичу и Порошенко бороться против Юлии Тимошенко

"Дело Манафорта - это не дело США, это дело коррупции в Украине. Неужели найденных американскими следователями документов и свидетельских показаний под присягой недостаточно для наших НАБУ и ГПУ, чтобы начать собственное расследование? »- заявил народный депутат.

Он напомнил, что в Америке только заявления о возможных сделки Манафорта привели к тому, что он был уволен с должности руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Тогда как в Украине даже собранные судом факты до сих пор не стали основанием для уголовных дел.

"Даже с обнародованных материалов понятно, кто, сколько, кому, за что платил и за которые фиктивные счета осуществлялись переводы. За дискредитацию которых политиков брали деньги американские технологи. И кто конкретно эту дискредитацию заказывал ", - отметил Сергей Соболев.

Он обратился в милицию, прежде всего с НАБУ и ГПУ с требованием доказать свою независимость и расследовать собраны американской стороной факты.

"Газета" Гардиан "еще полгода назад написала, что главным объектом критики для Януковича и Манафорта была Юлия Тимошенко. На создание и распространение фейков по ней были потрачены сотни миллионов долларов. Слушания в суде доказали правдивость изложенных журналистами фактов. Украинский антикоррупционным и правоохранительным органам следовало бы заинтересоваться делом, не сходит с первых полос всех мировых медиа ", - считает Соболев.

По его мнению, после признания Рика Гейтса - партнера Пола Манафорта - в сотрудничестве с не только Виктором Януковичем, но и Петром Порошенко, украинские правоохранители просто обязаны начать особенно тщательную проверку скандальных фактов. Тем более, учитывая, что нынешнему президенту вменяют те же злоупотребления - дискредитацию Юлии Тимошенко методами, которые были разработаны для Януковича и Партии регионов.

"Дело Манафорта является тестом для украинских антикоррупционных органов на их способность по-настоящему бороться с коррупцией", - резюмировал Сергей Соболев.