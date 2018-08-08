Сергій Соболєв: Манафорт міг допомагати Януковичу і Порошенку боротися проти Юлії Тимошенко

“Справа Манафорта — це не справа США, це справа корупції в Україні. Невже знайдених американськими слідчими документів та свідчень свідків під присягою недостатньо для наших НАБУ та ГПУ, щоб почати власне розслідування?” — заявив народний депутат.

Він нагадав, що в Америці тільки заяви про можливі оборудки Манафорта призвели до того, що він був звільнений з посади керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Тоді як в Україні навіть зібрані судом факти досі не стали підставою для кримінальних справ.

“Навіть із оприлюднених матеріалів зрозуміло, хто, скільки, кому, за що платив і через які фіктивні рахунки здійснювалися перекази. За дискредитацію яких політиків брали гроші американські технологи. І хто конкретно цю дискредитацію замовляв”, — зазначив Сергій Соболєв.

Він звернувся до правоохоронців, насамперед з НАБУ і ГПУ, з вимогою довести свою незалежність і розслідувати зібрані американською стороною факти.

“Газета „Гардіан“ ще півроку тому написала, що головним об’єктом критики для Януковича і Манафорта була Юлія Тимошенко. На створення та розповсюдження фейків щодо неї було витрачено сотні мільйонів доларів. Слухання у суді довели правдивість викладених журналістами фактів. Українським антикорупційним і правоохоронним органам варто було б зацікавитися справою, що не сходить із перших шпальт усіх світових медіа”, — вважає Соболєв.

На його думку, після зізнання Ріка Гейтса — партнера Пола Манафорта — у співпраці із не лише Віктором Януковичем, а й Петром Порошенком, українські правоохоронці просто зобов’язані розпочати особливо ретельну перевірку скандальних фактів. Тим більше, враховуючи, що нинішньому президентові закидають ті ж самі зловживання — дискредитацію Юлії Тимошенко методами, які були розроблені для Януковича та Партії регіонів.

“Справа Манафорта є тестом для українських антикорупційних органів на їхню здатність по-справжньому боротися з корупцією”, — резюмував Сергій Соболєв.