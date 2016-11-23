Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,07%

Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,36%, в долларах — 5,23%, евро — 4,13%.

По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 17,08%, в долларах — 4,47%, евро — 3,06%.

По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,07%, в долларах — 5,77%, в евро — 4,80%.

Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.