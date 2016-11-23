Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 18,07%

Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 17,36%, у доларах — 5,23%, євро — 4,13%.

За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 17,08%, у доларах — 4,47%, євро — 3,06%.

За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 18,07%, у доларах —5,77%, євро — 4,80%.

Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.