Средняя пенсия киевлянина выросла в 2,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В 2018 году средняя пенсия столичного пенсионера достигла 3 289,6 гривен. По сравнению с 2010 годом ее размер увеличился почти в 2,5 раза. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает УНН.
По данным управления статистики, в 2018 году средний размер месячной пенсии киевлянина с учетом компенсационных выплат и целевых пособий составляет 3 289,6 гривен.
При этом, 8 лет назад, в 2010 году киевляне получали в 2,5 раза меньше пенсии — в среднем 1 340,6 гривен.
В 2000 году средняя месячная пенсия киевлянина составляла 81,7 гривен, а в 1991 году — 103,6 советских рублей.
Ситуация с зарплатами выглядит похоже. Так, по данным управления статистики средняя месячная зарплата в Киеве составляла: 1991 год — 499 советских рублей, 2000 год — 405 гривен, 2010 год — 3431 гривен, 2017 год — 11 135 гривен.
Напомним, на 1 июля 2018 года средняя пенсия украинца выросла почти на 36% по сравнению с ее размером состоянию на аналогичную дату прошлого года.