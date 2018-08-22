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Середня пенсія киянина зросла у 2,5 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У 2018 році середня пенсія столичного пенсіонера сягнула 3 289,6 гривень. Порівняно із 2010 роком її розмір збільшився майже у 2,5 рази. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Києва, передає УНН.

Середня пенсія киянина зросла у 2,5 рази

За даними управління статистики, у 2018 році середній розмір місячної пенсії киянина з урахуванням компенсаційних виплат і цільових допомог складає 3 289,6 гривень.

При цьому, 8 років назад, у 2010 році кияни отримували у 2,5 рази менші пенсії — у середньому 1 340,6 гривень.
У 2000 році середня місячна пенсія киянина складала 81,7 гривень, а у 1991 році — 103,6 радянських карбованців.

Ситуація із зарплатами виглядає схоже. Так, за даними управління статистики середня місячна зарплата у Києві складала: 1991 рік — 499 радянських карбованців, 2000 рік — 405 гривень, 2010 рік — 3 431 гривень, 2017 рік — 11 135 гривень.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2018 року середня пенсія українця зросла майже на 36%, порівняно із її розміром станом на аналогічну дату минулого року.

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